Чубаров: из-за провала курортного сезона в оккупированном Крыму началась паника

Об этом в интервью Апострофу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

"Если посмотреть, что публикуется в социальных сетях известными в Крыму людьми, то там сейчас паника. Не будет этого заработка. Это крымская специфика — даже в самые тяжелые годы те, кто зарабатывал на отдыхающих, были стимулом для других сфер, допустим, торговли. Кто-то выращивал продукты и реализовывал их. Из-за угасания курортов оказались под ударом и другие сферы", — пояснил он.

Также депутат не верит в то, что эту проблему решит РФ, поскольку заполняет курорты социальной категорией отдыхающих.

Читайте такжеГлава Меджлиса: Путин готовится к жестким переговорам по Крыму"Россия старается заполнять пансионаты социальными категориями населения, за которых выкупают путевки, но большая часть крымского населения в курортных городках жила за счет тех отдыхающих, которые приезжали самостоятельно — снимали жилье, шли в кафе и рестораны и так далее. Теперь таких отдыхающих в Крыму в разы меньше, чем до 2014 года", — добавил Чубаров.

Ранее УНИАН сообщал, что граждане Российской Федерации, которые приехали отдыхать на территорию оккупированного Крыма, жалуются на высокие цены и отсутствие бесплатных пляжей.