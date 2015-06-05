Россияне жалуются на высокие цены и отсутствие бесплатных пляжей в оккупированном Крыму

При этом жительница Архангельской области отмечает, что стоимость билета – слишком высокая для Крыма, передает ТСН.

Также российская туристка сообщила, что, сняв жилье, они обнаружили, что все пляжи закрыты.

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"Необходимо идти полчаса, чтобы попасть на бесплатный пляж, где настолько тесно, что люди практически кладут тебе полотенце на голову", - говорит возмущенная женщина.

Кроме того, женщина пожаловалась, что все пляжи закрыты и обнесены оградой, кроме одного маленького, что очень возмущает отдыхающих.

"Больше моей ноги в этом Крыму не будет. И я всем своим друзьям буду советовать не приезжать сюда", - подытожила возмущенная россиянка и добавила, что с такими ценами лучше выбирать Турцию, а не Крым.