Адвокаты требуют закрыть уголовное дело в отношении подозреваемой в причастности к убийству Шеремета Дугарь

Сторона защиты предоставила прокурорам доказательства непричастности Дугарь к убийству журналиста.

Адвокаты требуют закрыть уголовное производство против военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили адвокаты Николай Ореховский и Виталий Коломиец на брифинге возле здания Офиса генерального прокурора.

Ореховский рассказал, что они подали в Офис генпрокурора ряд документов, в том числе, выводы психофизиологической экспертизы, проведенной относительно Дугарь с применением полиграфа.

Также речь идет о медицинской документации из 66-го мобильного госпиталя и фотографиях с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что рост лица, которого следствие считает Яной Дугарь, на 10 см меньше, чем рост подозреваемой.

Говоря о психофизиологической экспертизе, Ореховский отметил, что среди вопросов полиграфолога были следующие: «На вопрос, совершала она слежку за Шереметом, она дала категорический ответ - 99,6% - нет. Полученный результат позволяет утверждать, что ее показания соответствуют содержанию следов ее памяти".

Также, по словам адвоката, на вопрос эксперта, обсуждала ли Дугарь с другим подозреваемым, Андреем Антоненко, подготовку и совершение убийства Шеремета, отрицательный ответ был с вероятностью 99,9%, что также подтверждает правдивость показаний Дугарь на допросе.

Как отметил адвокат Коломиец, среди медицинской документации, которую защитники принесли прокурорам, есть подтверждение того, что свидетели, засвидетельствовавшие алиби Дугарь, действительно находились в то время на лечении в 66-м мобильном госпитале, где она служила военной медсестрой.

Кроме того, они предоставили информацию из архива госпиталя, которая также подтверждает, что Дугарь на время совершения убийства Шеремета находилась на службе в госпитале.

Исходя из этого, адвокаты заявили, что подали ходатайство о приобщении к делу собранных защитой доказательств, подтверждающих непричастность Дугарь к инкриминируему ей преступлению, и требуют у прокуратуры закрыть производство в отношении Дугарь.

Ответ на свое ходатайство адвокаты ожидают получить в конце следующей недели.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супруги- добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

24 января суд изменил Дугарь меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. Он действует до 8 февраля.