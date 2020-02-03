Дело Шеремета: суд оставил под стражей Кузьменко

Присутствующие на суде активисты встретили решение суда возгласами “Позор!”.

Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство защитников подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.

Читайте такжеВ сеты опубликовавшем якобы личную переписку спикера МВД, где он назвал Шеремета “российским агентом”

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Кузьменко будут удерживать в следственном изоляторе до 8 февраля.

Активисты, которые пришли на заседание суда поддержать Кузьменко, начали выкрикивать в адрес суда “Позор!”.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса") и военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

23 января Печерский райсуд перенес на 3 февраля заседание относительно изменения меры пресечения Кузьменко.