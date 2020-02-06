Депутата Ужгородского горсовета Волошина объявили в международный розыск

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Интерпола.

По данным Интерпола, депутата Ужгородского горсовета Ивана Волошина объявили в Международный розыск по обвинению в хулиганстве, то есть грубому нарушению общественного порядка с применением огнестрельного оружия, пишет mukachevo.net.

Отмечается, ранее Ивана Волошина объявили во Всеукраинский розыск. Правоохранители утверждают, что опальный ужгородский депутат скрывается от органов досудебного расследования с 23 мая 2019 года.

Отмечается, что вероятно речь идет о стрельбе с участием Ивана Волошина, которая произошла в мае 2016 года. Тогда полиция возбудила дело за хулиганство с применением оружия, это ст.296. ч.4 УКУ.