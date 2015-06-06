СБУ задержала главаря диверсантов "Сахару" во время подготовки теракта в Запорожской области

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали «командира» диверсионной группы т.н. ”ДНР” во время подготовки террористического акта в Запорожской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как говорится в сообщении, террорист в декабре 2014 – январе 2015 года прошел специальную подготовку в разведывательно-диверсионном лагере в г. Ростов-на-Дону (РФ). Вернувшись на территорию, временно контролируемую боевиками, он под руководством российского куратора по кличке ”Хан” готовил диверсантов.

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По данным СБУ, задержанный, известный среди боевиков под кличкой ”Сахара”, с октября 2014 года руководил различными диверсионными подразделениями незаконных вооруженных формирований боевиков, в том числе террористов из ”Оплота”. Он осуществлял сбор информации о количестве, дислокации и передвижении боевых подразделений Вооруженных сил Украины на территории Донецкой, Харьковской и Запорожской областей. На основе собранной информации готовил детальные ”инструкции” диверсионным группам для осуществления террористических актов против украинских военнослужащих и мирных жителей.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.