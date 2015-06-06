Милиционеры прекратили преследование противников Марша равенства

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители, в основном, собралась недалеко от станции метро, возле торгового центра. Сюда же подъехали и милицейские автобусы.

Также на этом месте милиция задержала 25 молодых людей в масках и с надписью “Смерч” на футболках. Правоохранители окружили их плотным кольцом, а затем сопроводили их в метро.

По словам сотрудников милиции, так и не понятно, принимали ли эти люди участие в преследовании участников акции, а также, почему их отпустили.

В настоящее время часть сотрудников милиции и автомобили «скорой помощи» все еще остаются вблизи станции метро.

На месте столкновения между милицией и хулиганами возле торгового центра работают оперативники. Территория огорожена милицейской лентой.

Кроме того, двое человек в штатском только что привели сюда двух парней, которые якобы принимали участие в преследовании участников акции.

По словам представителей Общества Красного Креста, ориентировочно в результате столкновений и нападений ранены четверо участников “Марша равенства”, 10-12 - нападавших и трое милиционеров.

Однако серьезных телесных повреждений никто не получил, кроме одного милиционера, у которого ранение шеи.

В Красном Кресте также уточнили, что это не ножевое ранение, как говорили раньше, а осколочные ранения от петарды.

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Как сообщалось, сегодня в Киеве во время «Марша равенства» на Оболонской набережной произошло столкновение, один работник милиции был ранен. За противоправные действия было задержано несколько человек.

Уже после завершения марша на Оболонской набережной появилась большая колонна агрессивно настроенных лиц, которые стали преследовать участников марша. Милиционеры пытались задержать молодых людей.

“Марш равенства” - мирное шествие в поддержку идеи равных прав для всех, несмотря на сексуальную ориентацию, гендерную идентичность или другие признаки.