Жилье журналиста "1+1" Евгения Куксина обыскивают

Одновременно обыски проводятся в офисе канала "1+1" на Куреневской и в квартире журналиста Дениса Данько.

Правоохранители проводят обыск в квартире журналиста «1+1» Евгения Куксина.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Куксин сообщил своим коллегам на рабочем месте в одном из офисов «1+1» на улице Куреневской, где сейчас тоже проходит обыск.

По словам Куксина, сначала следователи пытались начать обыск без ознакомления сотрудников офиса с судебным постановлением и без адвоката, однако в дальнейшем, когда на место происшествия приехали журналисты, они все же дождались адвоката, а только потом начали проводить следственные действия.

Куксин добавил, что следователь требовал от него предоставить устройство, которым, по словам следователя, журналист осуществлял прослушивание премьер-министра Алексея Гончарука.

По словам Куксина, в постановлении на обыск говорится, что уголовное производство, в рамках которого было получено разрешение на обыск, было возбуждено на основании публикации в СМИ о прослушивании Гончарука.

Во время разговора Куксина с журналистами ему сообщили по телефону, что у него дома также начался обыск.

Куксин уточнил, что живет сам и опасается, что помещение после обыска оставят со сломанными замками.

Ранее стало известно, что правоохранители проводят обыск в квартире журналиста «1+1» Дениса Данько.

В СБУ утверждают, что обыски не связаны с деятельностью телеканала, а осуществляются в отношении конкретных лиц по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.

В группе "1+1 медиа" выразили возмущение обысками. Причины обысков у журналистов телеканала неизвестны.