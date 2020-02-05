"Государство должно вмешаться": у Зеленского хотят уберечь детей от "оскорбительных и пренебрежительных" имен

Процесс выбора имени должен происходить в пределах здравого смысла, считает Кулеба.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба считает, что государство должно уберечь ребенка в случае, если родители хотят дать ему оскорбительное или пренебрежительное имя.

Об этом он написал на странице в Facebook, уточнив, что родители имеют право выбрать имя для ребенка, которое они хотят.

"И в украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка. Однако я настаиваю, что это должно происходить в рамках здравого смысла. И если родители хотят выбрать для ребенка оскорбительное, пренебрежительное имя, государство должно вмешаться", - считает чиновник.

Он отметил, что этот вопрос за рубежом регулируется разными способами. В частности, во Франции есть ограничения на некоторые варианты имен, а в одном из мексиканских штатов есть целый список детских имен, которые родители не смогут дать своему ребенку. В Дании же есть список из одобренных имен, в который включены 7000 вариантов.

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"Каждый отец и мать хочет, чтобы его ребенок был особенным. Однако родители должны помнить о собственной ответственности, которая на них возложена. В том числе и в выборе имени для ребенка. Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей "выделиться". Имена собственные родители могут менять, как им вздумается. И ребенок, когда вырастет, также может изменить свое имя. Но нельзя заранее называть ребенка так, что это может привести к травле", - считает уполномоченный президента.

Отметим, у самого Кулебы есть четверо детей: трое сыновей (Тимофей, Елисей и Давид) и дочь Лея.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве юстиции назвали самые популярные и редкие имена, которыми в прошлом году называли новорожденных. В Киевской области самыми популярными именами новорожденных были Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София; Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман. Также существует тренд на редкие имена для детей. В частности, родители выбирали для своих малышей имена в Киеве: женские – Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; мужские – Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.