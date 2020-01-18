В Минюсте назвали самые популярные и редкие имена, которыми в прошлом году называли новорожденных

В 2019 году в Киеве родились 32 тыс. 634 малыша.

В Министерстве юстиции назвали самые популярные и редкие имена, которыми в прошлом году называли новорожденных.

Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.

В столице родители чаще всего называли своих новорожденных дочерей Саломея, Мария, Варвара, Милана, Арина; мальчиков - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

В Черкасской области среди имен новорожденных девочек лидируют - Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; мальчиков - Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

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В Киевской области самыми популярными именами новорожденных были Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София, Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

Также существует тренд на редкие имена для детей. В частности, родители выбирали для своих детей имена в Киеве: женские - Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; мужские - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В Киевской области женские: Агуник, Хауля, Дьёмерси, Лаян, Орияна; мужские: Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области: женские - Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона; мужские - Брайан, Граф, Исай, Нелей.

Также отмечается, что в 2019 году в Киеве 32 тыс. 634 малыша получили свидетельства о рождении, в Киевской области выдали 14 тыс. 361 свидетельство, а в Черкасской - 7 тыс. 672.