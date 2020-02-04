"Суд" в Крыму снял обвинение с фигуранта "дела 26 февраля" Дегерменджи

Решение "суда" вступит в силу через 10 дней.

"Суд" во временно оккупированном Крыму снял обвинение с фигуранта "дела 26 февраля" Мустафы Дегерменджи.

Об этом в Facebook cообщила его сестра Мавиле Дегерменджи.

"Все, кто нас знают, помнят длинную историю по "делу 26 февраля", из-за которого ни в чем не виновные мой брат Мустафа, Али Асанов и Ахтем Чийгоз провели определенный отрезок времени в СИЗО г. Симферополь... Мой брат вместе с адвокатом подал ходатайство в "суд" об условно досрочном освобождении и, представьте себе, с него сняли все обвинения и теперь он свободен", - написала она.

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Решение "суда" вступит в силу через 10 дней.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 2014 года перед зданием крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. В числе первых были крымскотатарские и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, которых организовали лидеры "Русского единства" во главе с Сергеем Аксеновым, возглавляющим сейчас российское оккупационное правительство Крыма.

В январе 2015 года крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля.

Среди задержанных оказались сторонники территориальной целостности Украины: заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также активисты Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два, выделив в отдельный процесс главного подозреваемого - Чийгоза, который на тот момент фактически выполнял роль лидера Меджлиса в Крыму.

По инициативе адвоката Джемиля Темишева активист Талят Юнусов и оператор телеканала ATR Эскендер Небиев пошли на сделку со следствием и признали вину с условием, что их показания не будут служить доказательством по делам других фигурантов "дела 26 февраля". В декабре 2015 года Юнусова приговорили к 3,5 годам условно, а Небиева - к двум годам, также условного срока.

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11 сентября 2017 года российский суд приговорил Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в организации "массовых беспорядков", под которыми подразумевались протесты, связанные с аннексией полуострова Россией.

25 октября 2017 года российские власти освободили осужденного в Крыму Чийгоза и передали его Турции, позже он приехал в Киев.

19 июня 2018 года подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам. Али Асанова и Мустафу Дегерменджи приговорили к 4 годам 6 месяцам условно, Арсена Юнусова и Эскендера Кантемирова к 4 года условно, Эскендера Эмирвалиева к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года каждого.