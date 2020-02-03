"Антиканонические и ничтожные": Епифаний о требованиях Филарета по восстановлению УПЦ КП

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал, что действия Филарета не имеют будущего.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал требования почетного патриарха Филарета относительно восстановления Украинского православной церкви Киевского патриархата "антиканоническими и ничтожными".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом митрополит Епифаний сообщил на пресс-конференции после молебна по случаю первой годовщины своей интронизации предстоятелем ПЦУ.

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Он сказал, что почетный патриарх Филарет сыграл важную роль в становлении автокефальной Православной церкви Украины.

Вместе с тем, митрополит Епифаний ожидал от почетного патриарха Филарета, что тот станет опорой в развитии, утверждении и укреплении единой поместной Православной церкви в Украине, поскольку имеет большой опыт управления украинской церковью, начиная еще со времен экзархата.

«Мы все ожидали, что этот опыт будет использован для будущего развития уже признанной украинской православной церкви, ибо он в течение длительного времени - в течение 25 лет был знаменем автокефалии, но, к сожалению, те взгляды, которые были им высказаны после получения томоса, шли вопреки общему мнению всех архиереев и духовенства. Поэтому сейчас почетный патриарх Филарет находится в самоизоляции. Он является иерархом Православной церкви Украины. Мы ему создали все необходимые условия для дальнейшего его существования как иерарха», - сказал митрополит Епифаний.

При этом, предстоятель ПЦУ отметил, что призывает почетного патриарха Филарета к примирению и к дальнейшему участию в развитии ПЦУ.

Также он сказал, что уже окончательно завершена ликвидация УПЦ КП, которую возглавлял почетный патриарх Филарет.

Митрополит Епифаний подчеркнул, что «ПЦУ является правопреемницей УПЦ КП».

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Также предстоятель ПЦУ добавил, что в последнее время личных встреч с почетным патриархом Филаретом не проводил.

Кроме того, в ПЦУ не приветствуют современные взгляды почетного патриарха Филарета, которые идут в разрез с утверждением ПЦУ как единой поместной церкви.

«Мы не обращаем внимания на те антиканонические и ничтожные действия, которые он совершает, так как то, что он совершает, не имеет будущего. Будущее именно за Православной церковью Украины, которая состоялась, и в будущем будет только укреплять свои позиции. К сожалению, эти испытания, которые мы также пройдем, и эти внутренние вызовы, которые в определенной степени являются досадными для нас, поскольку мы ожидали, что будет содействие и помощь, будет опыт для того, чтобы развивать, но, к сожалению, мы видим, что со стороны почетного патриарха есть такая деструктивная деятельность», - заявил митрополит Епифаний.

Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Филарет требует от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления, которым была признана ликвидация Киевского патриархата.