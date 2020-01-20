Филарет требует от Вселенского патриарха отдать оригинал постановления о ликвидации УПЦ КП

Почетный патриарх ПЦУ Филарет считает незаконным решение о ликвидации Киевского патриархата.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет требует вернуть из Константинополя оригинал постановления Собора, которым было признан роспуск Киевского патриархата.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает ТСН.

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Филарет продолжает настаивать, что Украина получила не такой Томос, как все остальные автокефальные церкви, и стала зависимой от Вселенского патриархата.

"Когда увидели, что стали зависимыми, то мы отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И сейчас требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора", - отметил он.

По словам Филарета, поскольку собор Киевского патриархата, то оригинал должен храниться в канцелярии Киевского патриархата, а не в канцелярии Константинопольского.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор украинских православных церквей - на нем приняли создания автокефальной поместной Православной церкви Украины. Она объединила УПЦ КП и УАПЦ, а также нескольких иерархов УПЦ МП.

6 января 2019-го ПЦУ получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата. Через несколько месяцев почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил предстоятеля новообразованной украинской церкви и экс-президента Украины Петра Порошенко в нарушении договоренностей - мол, было договорено распределить полномочия иначе. Филарет настаивает, что УПЦ КП не ликвидирована.

После этого священный синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Вместе с этим в декабре 2019-го Епифаний сообщил об окончательной ликвидации организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриярхия УАПЦ".

В январе 2020 года Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Поместного собора Украинской православной церкви (УПЦ) от 15 декабря 2018 года, которым был ликвидирован Киевский патриархат.