Россия никогда не должна мешать Украине в обеспечении религиозной свободы - Помпео

Госсекретарь США приветствовал недавние решения Греческой и Александрийской православных церквей о признании Православной церкви Украины как дружественной автокефальной церкви.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что Россия никогда не должна мешать Украине в обеспечении ее религиозной свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Помпео сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Я был доволен недавними решениями Греческой и Александрийской православных церквей о признании Православной церкви Украины как дружественной автокефальной церкви. Россия никогда не должна стоять на пути фундаментального права украинского народа обеспечивать свою религиозную свободу", - подчеркнул Помпео.

Он заявил, что украинцы могут рассчитывать на американскую поддержку в этом вопросе.