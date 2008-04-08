ПриватБанк проведет субботник банкиров

«ПриватБанк» впервые проведет в Украине «субботник банкиров», говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«Мы же - «самый зеленый» банк, кому, как не нам, возрождать традицию весенних субботников, - отметил председатель правления "ПриватБанка" Александр ДУБИЛЕТ. - А если серьезно, то очень хочется, чтобы светлые весенние праздники мы встретили чистыми и светлыми улицами, ухоженными парками и дворами. В наших городах и поселках сегодня достаточно много «проблемных» социальных объектов - заброшенных парков, неухоженных скверов, площадей, набережных. Это недостойно европейской страны, и эту ситуацию нужно исправлять».

Он подчеркнул, что нет ничего странного в том, что за уборку города берутся банкиры: «Мы - такие же жители этого города, как и все остальные, и нам не все равно, по каким улицам ходим мы, наши дети, внуки, родители… Сейчас многие, к сожалению, считают, что чистота города - это не их проблема, и от этого многие наши беды. Мы будем жить в красивой, ухоженной стране, в чистом, цветущем городе только тогда, когда буквально каждый из нас поймет, что в этом вопросе не может быть равнодушных».

На субботник выйдут все, начиная от председателя правления банка и директоров региональных подразделений.

Узнать, где будет проходить субботник в том или ином городе, можно в любом отделении или филиале "ПриватБанка".