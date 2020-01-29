На Харьковщине суд оштрафовал мать школьника, который обижал одноклассницу

В случае школьного буллинга за обидчика, которому еще не исполнилось 14 лет, всю ответственность несут родители.

Изюминский горрайонный суд 28 января наказал мать восьмиклассника местной школы за буллинг в отношении к однокласснице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд установил, что школьник неоднократно совершал деяния, которые заключались в физическом и психическом насилии (ругани, оскорблениях, угрозах) относительно одноклассницы, в результате чего был нанесен вред психическому здоровью потерпевшей.

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В суде напомнили, что в случае школьного булинга за обидчика, которому еще не исполнилось 14 лет, всю ответственность несут родители. Они должны возместить ущерб, который нанес их ребенок другому ученику.

Протокол о привлечении к административной ответственности был составлен на мать парня, совершившего травлю.

Суд признал виновной мать ученика в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 1734 КУпАП (буллинг (травля), и применил к ней административное взыскание в виде штрафа.

С вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)» с января 2019 года, судом рассмотрено 2 дела о совершении буллинга несовершеннолетними. По результатам рассмотрения дел к административной ответственности было привлечено двух родителей.

Как сообщал УНИАН, в лицее №3 города Луцка родительский комитет устроил булинг ученику 3-го класса за то, что его мать не сдает деньги на различные нужды школы.