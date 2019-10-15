В школе в Луцке родители и учитель устроили травлю ученика

3-классника намеренно сделали изгоем в коллективе из-за того, что его мать не сдала деньги на подарок.

В лицее №3 города Луцка родительский комитет устроил буллинг ученику 3-го класса из-за того, что его мать не сдает деньги на различные нужды школы.

Об этом сообщила мать Инна Назаревич в Facebook-группе "Родители SOS".

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"В пятницу сын пришел из школы с подарком для мальчиков - кружкой.Через час звонит мне р.к.и говорит во вторник 200грн,или кружку. Потому что подарок не Богдана, а мальчика которого не было сегодня в школе", - рассказала она.

Оказалось, что подарок для мальчика не приобрели, так как мать мальчика не сдает деньги в фонд класса, хотя на нужды сына, уверяет Инна Назаревич, деньги всегда сдает.

"Родительским комитетом было намеренно сделано так, чтобы дискриминировать, сделать ребенка изгоем в коллективе. Неужели, чтобы звонить и злорадствовать, после, сделанного, не хватило ума позвонить и сказать, сколько сдать на это "непотребство" иначе не назовешь?А самое страшное, что сам учитель допустил это", - добавила мать.

Инна Назаревич добавила, что с тремя другими ее детьми, которые посещают это учебное заведение, ни с родительскими комитетами, ни с учителями никаких проблем не было.

Как сообщал УНИАН, в школе №60 города Харькова возник скандал из-за того, что учеников заставляют строить детский сад вместо уроков.