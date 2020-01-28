Журналисты показали критическое состояние столичных теплосетей: прорвать трубу может где угодно (видео)

В результате недавнего прорыва теплосети затопило ТРЦ «Оушн Плаза», девять человек были госпитализированы с ожогами.

До 80% подземных теплотрасс столицы сегодня в критическом состоянии и требуют немедленного ремонта. Изношенная инфраструктура создает прямую угрозу жизни и здоровью людей.

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Об этом говорится в сюжете проекта «Гроши». Журналисты констатируют, что аварии теплосетей происходят в Киеве регулярно: прямо посреди улицы асфальт может взорваться или провалиться, а из-под земли начинает бить кипяток. Последний подобный случай произошел совсем недавно, когда затопили ТРЦ Ocean Plaza, а девять человек были госпитализированы с ожогами.

Заместитель председателя комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ Святослав Кутняк рассказал журналистам, что в Киеве 2700 километров сетей, и почти 2000 из них находятся в аварийном состоянии. Их срок эксплуатации – более 25 лет.

Журналисты полезли под землю вместе с диггером, чтобы показать истинные масштабы проблемы. То, что они увидели, шокирует – изоляция труб давно исчерпала свой ресурс, а сами металлические трубы с кипятком ржавеют и находятся в плачевном состоянии. В подземных секциях теплосетей часто ночуют бездомные, а вот коммунальщики заглядывают туда редко.

Отмечается, что за чрезмерные потери тепла в изношенных сетях киевляне ежемесячно должны платить из собственного кармана. Константин Богатов, член комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ, рассказал, что при максимальном нормативе теплопотери не могут превышать 11-13%. В киевских теплосетях эти потери достигают 19%. По его словам, в 2016 году международные эксперты оценивали состояние киевских теплосетей. Выводы неутешительные: большинство из них нуждается в срочной замене.

Журналисты утверждают, что в столичные теплосети годами не вкладывали практически никаких инвестиций. Еще в начале двухтысячных город подписал кабальное соглашение, по которому теплосети перешли на баланс «Киевэнерго». Компании, которая впоследствии оказалась в руках миллиардера Рината Ахметова.

Несмотря на абсурдность заключенного договора, киевская власть (не бывшая, а уже нынешняя) дважды продолжала соглашение с «Киевэнерго». Несколько лет назад «убитые» теплосети вернули на баланс города. И теперь именно город должен расплачиваться за это «плодотворное» сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 января в Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича, 174, в результате порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия, в результате чего горячей водой залило улицу и расположенный на ней ТРЦ "Ocean Plaza".

Горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Также, спасатели эвакуировали из маршрутного такси на четырех пассажиров, а также трех граждан из троллейбуса, который стоял рядом.