Помилованная президентом: приговоренная к пожизненному заключению женщина вышла на свободу (фото)

Женщина вышла на свободу после 27 лет заключения.

Приговоренная к пожизненному заключению Любовь Кушинская, которую помиловал президент Порошенко, покинула стены Качановской исправительной колонии на Харьковщине.

Как сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний, осужденная отбывала наказание в секторе среднего уровня безопасности учреждения, в котором содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы. На момент освобождения Любовь вуже отбыла в местах лишения свободы 27 лет 9 месяцев.

Любовь Кушинская стала первой помилованной женщиной, которая была приговорена к пожизненному заключению.

Как сообщал УНИАН, Кушинскую признали виновной в убийстве львовского врача и его зятя в 1997 году. Обвинение считало, что Кушинская совершила преступление, чтобы завладеть квартирой одного из убитых.

Суд присудил ей пожизненное заключение - и таким образом она стала первой женщиной в Украине, которая должна была провести за решеткой всю жизнь. Это и стало одним из факторов для ее помилования, сообщили в Министерстве юстиции. К тому же, ее дело действительно сомнительное, на что указывают тесты на детекторе лжи.