Сенцов: пока у нас не будет честных судов, до тех пор будем стоять

Вряд ли здание из гнилых кирпичей спасет европейский косметический ремонт, отметил Сенцов.

Украинский режиссер и бывший кремлевский пленник Олег Сенцов заявил, что ему известна причина, «почему мы не можем сдвинуться с мертвой точки».

Об этом он рассказал в интервью Зеркало недели.

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При этом режиссер пояснил, что по его мнению построение нормальной страны возможно только с учетом европейских ценностей – вероисповедания, демократии и сексуальных предпочтений.

«Пока у нас не будет честных независимых судов, перед которыми будут равны все – от дворника до президента – будем стоять. Государство сформировалась, когда люди объединились и решили жить по конкретным законам. Когда закон не работает, государства нет. У нас – не работает», – добавил Сенцов.

Вряд ли здание из гнилых кирпичей спасет европейский косметический ремонт, отметил Сенцов.

Как сообщал УНИАН, ранее Сенцов заявил, что считает неубедительными обнародованные следствием доказательства вины подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.