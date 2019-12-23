Сенцов раскритиковал доказательства следствия в деле Шеремета: "картина начала рассыпаться"

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов считает неубедительными обнародованные следствием доказательства вины подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

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Тако заявление он сделал в Facebook, комментируя информацию адвоката Влада Добоша. Последний доказывает, что человек с фото и видео МВД не является его подзащитным Андреем Антоненко.

«Еще одним «доказательством» (теперь это слово точно можно брать в кавычки) в деле Шеремета стало меньше. А новых мы, скорее всего, так и не увидим, иначе их бы уже давно предъявили. Хочу я увидеть принципиального следователя, который запретил это делать министру, генпрокурору и президенту», – написал в связи с этим Сенцов.

«Или покажите железные доказательства, если они у вас таки есть, либо отпускайте обвиняемых, потому что та картина, которую нам нарисовали с самого начала, и так была неубедительной, а теперь вовсе начала рассыпаться. Затягивать на годы следствие и суды, которые могут закончиться ничем, в столь резонансном деле, уже не получится. Тут либо они, либо мы!», – заключил режиссер.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инны («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. 13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.