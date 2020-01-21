В МИД Польши прокомментировали вандализм на могиле воинов УПА

Произошедшее назвали провокацией.

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на инцидент с повреждением плиты на могиле воинов УПА, о котором стало известно накануне.

Об этом говорится в сообщении МИД Польши на странице в Twitter.

Дипломаты отметили, что случившееся является попыткой подрыва добрососедских отношений между Украиной и Польшей. "С сожалением отмечаем очередной провокационный случай в Монастыре", - отметили в МИД и добавили, что расследованием инцидента будут заниматься соответствующие службы.

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Как сообщал УНИАН, вандалы в Польше разгромили плиту на могиле воинов УПА. Могила, в которой похоронены 62 воины УПА, которые погибли в бою с НКВД 2-3 марта 1945 года, расположена на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве.