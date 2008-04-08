Донецк в конкурсе Юрия Лужкова победил в двух номинациях
08:16, 08 апреля 2008Общество
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«Лучший город СНГ»
Донецк по итогам смотра-конкурса «Лучший город СНГ» был признан лучшим городом СНГ в двух номинациях. Об этом «Острову» сообщил исполнительный директор Ассоциации шахтерских городов Юрий Бобров.
В частности в Донецк были привезены дипломы «За разработку и реализацию стратегии развития города» и «За обеспечение активного развития малого бизнеса»
Конкурс был организован Международной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) и проходил Москве в рамках Форума «Мегаполис: XXI век». Концепция Форума была подписана мэром Москвы Юрием Лужковым, являющимся президентом МАГ.
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