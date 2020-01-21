"Отрастила опухоль размером с мамонта": известная волонтер рассказала о страшной болезни

Опухоль уже успела прирасти к внутренним органам, по этой причине ей даже сложно ходить.

Известный украинский волонтер Диана Макарова, которая активно поддерживает защитников Украины на Донбассе, поделилась ужасной новостью - у нее обнаружили опухоль.

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Об этом 20 января она написала на своей странице в Facebook. Она рассказала, что операция пройдет 21 января.

При этом Макарова уточнила, что оперировать ее должны были раньше, но перенесли операцию из-за множества противопоказаний.

"Операция должна была быть срочной, еще неделю назад, когда я обратилась к врачу и меня положили в больницу. Как оказалось, за последние месяцы я отрастила в себе опухоль размером с мамонта, ну, может быть мамонтенка подросткового возраста", – написала Макарова.

Она добавила, что опухоль уже успела прирасти к внутренним органам,по этой причине ей даже сложно ходить.

Ранее известная украинская телеведущая Алла Мазур впервые рассказала о своей борьбе с онкозаболеванием.