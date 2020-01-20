Контрразведка разоблачила завербованного ФСБ украинского военного

Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации воинских частей ВСУ, в том числе в районе проведения ООС, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, учредительных и персональных данных командиров.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала завербованного ФСБ РФ военного Вооруженных сил Украины, который собирал информацию о дислокации воинских частей ВСУ, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Контрразведка СБУ разоблачила и пресекла подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад ВС Украины, дислоцированной на Днепропетровщине», - говорится в сообщении.

Указывается, что оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

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Во время прохождения «военной службы» в составе террористических группировок 100 омсбр «Республиканской гвардии» и 1 омсбр «Славянской бригады» 1 АК «НМ ДНР» он был завербован сотрудниками российских спецслужб.

В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВСУ по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере. Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации воинских частей ВСУ, в том числе в районе проведения ООС, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, учредительных и персональных данных командиров.

Правоохранители задержали разоблаченного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи воинской части при попытке передачи собранных разведданных.

В настоящее время военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Операция по пресечению подрывной деятельности проводилась совместно с УСБУ в Ривненской области под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области.

Как сообщал УНИАН, в Службе безопасности Украины заявили об очередной попытке российских спецслужб склонить к сотрудничеству украинского гражданина.