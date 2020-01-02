ФСБ с угрозами пыталась завербовать жителя Мариуполя (видео)

СБУ предупреждает, что в поле зрения российских спецслужб может попасть любой украинец.

В Службе безопасности Украины заявили об очередной попытке российских спецслужб склонить к сотрудничеству украинского гражданина.

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, очередным объектом российской ФСБ стал житель Мариуполя. Во время пересечения границы был задержан российскими силовиками. С применением психологического давления мужчину пытались склонить к сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и украинских правоохранителей.

"При этом, ФСБэшник потребовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий при осуществлении им и его коллегами предпринимательской деятельности. В случае отказа он угрожал коммерсанту закрыть въезд на территорию РФ и исключить его встречи с близкими родственниками, которые там проживают", - говорится в сообщении.

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В СБУ напомнили, что согласно положениям Уголовного кодекса, лицо освобождается от наказания, если не выполняет преступных задач и добровольно сообщает о связи с иностранными спецслужбами. "Служба безопасности Украины предупреждает, что в поле зрения спецслужб РФ может попасть любой гражданин нашего государства", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, боевики пытались втянуть в "казачий полк" жителя Луганщины.