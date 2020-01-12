В состав преступной группы, участники которой убили Акуеву, входили семь человек - Клименко (видео)

По словам Клименко, сегодня задержали организатора убийства Окуевой.

В состав преступной группы, участники которой убили добровольца АТО Амину Окуеву, входили семь человек.

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Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, сообщается на странице НПУ в Facebook. «В состав группы в целом входили семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года», - отметил он.

«А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевои и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы», - добавил Клименко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства добровольца АТО Амины Окуевои и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева.

На своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что неизвестные после того, как расстреляли машину супругов, оставили на месте преступления автоматическое оружие. «Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств ... и в том числе в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии», - написал Аваков.

Справка. 1 июня 2017 года в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев АТО Осмаева и Окуеву.

По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями. Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации Артур Кринари. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("покушение на убийство").

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.