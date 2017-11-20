Тука поставил под сомнение одну из основных версий убийства Окуевой

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что убийство Амины Окуевой и взрыв возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, в результате которого погибли два человека и был ранен нардеп Игорь Мосийчук, не стоит считать делом рук российских спецслужб.

"У меня была встреча с одним человеком, который подтвердил, что к последним событиям наш "старший брат" (Россия, - УНИАН.) никакого отношения не имеет. Я имею в виду непонятный взрыв у телеканала "Эспрессо" и прискорбное убийство Амины Окуевой", - рассказал он в интервью "Апострофу".

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Тука напомнил, что до этого было совершено неудачное покушение на ее мужа.

"У меня такое впечатление, что на этот раз покушение также было направлено на Адама Осмаева, а не на Амину. Но погибла именно она, а не объект покушения... В таком случае это просто бракоделы-дилетанты делали. О каком профессиональном уровне может здесь вообще идти речь?", - добавил замминистра.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее супруга Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в Глевахе (Киевская область). Окуева погибла, ее муж получил ранения.

1 ноября Амину Окуеву похоронили рядом с ее командиром Исой Мунаевым.

У полиции существует две версии убийства - действия российских спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, а также месть Адаму Осмаеву за Кадырова.