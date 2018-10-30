Осмаев об убийцах Окуевой: они все будут найдены и наказаны

При этом Адам Осмаев не надеется, что украинские власти кого-то найдут.

Бывший командир международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев уверен, что убийцы его жены Амины Окуевой будут найдены и наказаны.

Об этом он сказал в интервью изданию «Цензор.Нет».

«Они все будут найдены, будут наказаны рано или поздно. И я хочу напомнить, что был такой деятель, полковник Буданов. И пусть те, кто это сделал, спросят, как он закончил. Мы никуда не спешим. Даже если со мной что-то случится, мои побратимы, товарищи, братья – они закончат это дело, даст Бог», – отметил Осмаев.

Читайте такжеПо делу о покушении на добровольцев АТО Осмаева и Окуеву зачитали обвинительный акт

Справка. Российский военный, полковник Юрий Буданов в 2003 году был осужден на 10 лет за похищение и убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой во время Второй чеченской войны. Уже через год попытался получить помилование, но его не отпустили после протестов в Чечне. В начале 2009 года вышел из тюрьмы условно-досрочно. Через два года был убит в Москве чеченцем Юсуп-Хаджи Темирхановым.

Адам Осмаев также подчеркнул, что не надеется, что украинские власти кого-то найдут. «Потому что все эти люди уже в основном находятся на территории России. Поэтому… Господь их покарает в любом случае. Будем надеяться, что скоро», – объяснил он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде у Глевахи (Киевская область). Окуева погибла, ее муж был ранен.

1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.