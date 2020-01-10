Суд оставил фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко под стражей

Решение обнародовано под возгласы собравшихся: "Позор!" и "Продажные судьи!".

Киевский апелляционный суд оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Киевского апелляционного суда отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов Антоненко об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.

"Оставить решение Печерского районного суда Киева без изменений, а апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - говорится в судебном решении.

Таким образом, согласно постановлению Печерского райсуда Киева, Антоненко будет находиться под стражей до 8 февраля.

Постановление Киевского апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Присутствующие в зале суда встретили решение криками: "Позор!" и "Продажные судьи!".

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киеваизбрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.