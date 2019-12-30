Дело Шеремета: адвокаты подозреваемой Дугарь заявили о фальсификации доказательств

Адвокаты заявили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании Яны Дугарь под домашним арестом.

Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которая, по данным следствия, якобы осуществляла слежку за журналистом и фотографировала видеокамеры вблизи места его проживания, заявили о фальсификации доказательств следствия.

Об этом адвокаты сказали во время брифинга, передает hromadske.

Как отмечается, защитники акцентировали на таких моментах: наличие у подозреваемой татуировки; незнакомство с другими фигурантами дела в 2016 году; пребывание Яны в военной части в июле 2016 года и оказание медицинской помощи раненым, что якобы делает невозможным ее пребывание в Киеве 16 и 18 июля 2016 года; образец видео, который следствие отобрало для экспертизы датирован 11 июля 2019 года, по словам защитников, в то время Яна была за границей.

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На вопрос могла ли Яна демаркировать татуировки, адвокаты заявили, что имеют другие алиби, подтверждающие, что на видео не Яна Дугарь и там вообще "случайный человек".

Кроме этого, защитники говорят о наличии доказательств и свидетелей того, что 16 и 18 июля 2016 года Яна Дугарь находилась в воинской части 66 в Донецкой области. В целом она находилась на службе с 3 июня по 26 сентября, уверяют адвокаты.

Также адвокаты отметили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.

Защитники добавили, что следствие не обращалось к воинской части, чтобы выяснить, где находилась Яна Дугарь 16, 18 июля и покидала ли часть. По их словам, покинуть часть не так просто.

"В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала", - сказал адвокат Николай Ореховский.

Также адвокаты заверили, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко "Пумой" и Юлией Кузьменко только в этом году, а с Андреем Антоненко не была знакома вообще.

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Как сообщал УНИАН, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.