Телекомпанию "Макси-ТВ" оштрафовали за пропагандистские слова Азарова в эфире

Санкции применены на основании анализа передачи «Гордон», гостем которой был Николай Азаров.

К телекомпании «Макси-ТВ» применены санкции «объявление предупреждения» и «взыскания штрафа» в сумме более 100 тыс. грн за призывы к свержению конституционного строя и разжигание вражды.

Как сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, соответствующее решение вынесено на сегодняшнем заседании регулятора на основании результатов внеплановой выездной проверки ООО «Наша Прага», г. Киев (логотип «Макси-ТВ»).

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«По результатам мониторинга спутникового вещания «Макси-ТВ» за 5 октября 2019 года зафиксирована трансляция передачи «Гордон», гостем которой был Николай Азаров, и в которой звучали утверждения и высказывания, имеющие признаки нарушения требований части первой статьи 28 закона «Об информации»; абзацев третьего, четвертого и девятого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 закона «О телевидении и радиовещании», - говорится в сообщении.

Учитывая это, регулятор 17 октября назначил внеплановую выездную проверку вещателя.

Отмечается, что во время проверки был подтвержден факт нарушения норм действующего законодательства, ведь гость программы в своих высказываниях о событиях Революции достоинства, вооруженной агрессии на востоке страны и аннексии Крыма неоднократно использовал формулировки, которые являются попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, которые определены в нормативно-правовых актах.

«Формулировки, озвученные Николаем Азаровым, являются распространением необъективной информации, которая подвергает сомнению легитимность органов государственной власти Украины, содержат откровенное неаргументированное обвинение представителей власти в действиях, которые преследуются законом, а именно: в бандитизме, мародерстве и преступлениях, что навязывает зрителям отношение к представителям власти как к уже признанным преступникам. В совокупности эти высказывания воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжигание вражды, посягательство на права и свободы человека», - подчеркнули в Нацсовете.

Кроме того подчеркивается, что высказывания Азарова содержали необъективную информацию относительно последовательности событий во время вооруженной агрессии Российской Федерации и является прямым продолжением линии российской пропаганды.

«Применяя методы манипулирования сознанием и воздействия на человеческую психику гость студии призвал к агрессивному поведению, направленному против действующей власти», - добавили в пресс-службе.

При этом в Нацсовете замечают, что анализ передачи не фиксирует ни одного случая попыток ведущего изменить риторику гостя студии, остановить или помешать высказываниям. Передача содержала только одну точку зрения по вопросам, которые имеют большое значение для национальной безопасности Украины, а это является нарушением редакционной политики о распространении объективной информации.

«Трансляция соответствующей передачи свидетельствует о наличии в эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти и является основанием для применения санкции «взыскание штрафа» согласно части восьмой статьи 72 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», - констатирует регулятор.

Он обязал ООО «Наша Прага» в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства. В случае невыполнения этого решения Национальный совет может применить к лицензиату санкции, предусмотренные соответствующими законами.