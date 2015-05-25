Заложники на АЗС в Харьковской области не ранены
В поселке Коротич Харьковского района трое заложников преступника, которого ликвидировали на АЗС, не ранены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте происшествия сообщил журналистам начальник Харьковского райотдела милиции Владимир Кагадий. По его словам, преступник выдвигал различные требования - от выезда за границу до выезда в так называемую «ДНР». Владимир Кагадий подчеркнул, что заложники не ранены «в нормальном состоянии, немного подавлены психологически». Он добавил, что мотив поступка преступника - долги.
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Владимир Кагадий отметил, что правоохранители сейчас отрабатывают информацию о личности убитого преступника во время совместной операции силовиков, поэтому в настоящее время рано говорить был ли у него опыт боевых действий. В свою очередь председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин отметил профессиональную работу спецслужб.