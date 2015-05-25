Заложники на АЗС в Харьковской области не ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте происшествия сообщил журналистам начальник Харьковского райотдела милиции Владимир Кагадий. По его словам, преступник выдвигал различные требования - от выезда за границу до выезда в так называемую «ДНР». Владимир Кагадий подчеркнул, что заложники не ранены «в нормальном состоянии, немного подавлены психологически». Он добавил, что мотив поступка преступника - долги.

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Владимир Кагадий отметил, что правоохранители сейчас отрабатывают информацию о личности убитого преступника во время совместной операции силовиков, поэтому в настоящее время рано говорить был ли у него опыт боевых действий. В свою очередь председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин отметил профессиональную работу спецслужб.