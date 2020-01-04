Суд освободил из-под стражи членов банды организатора покушения на депутата Соболева – СМИ

17 декабря правоохранители назвали Юсупа Абуева вероятным организатором покушения. По данным следователей, во время личной встречи в одном из столичных ТРЦ мужчина предложил исполнителю убить депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч долларов США, на что последний согласился.

Судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань освободил из-под стражи двух членов группы россиянина Юсупа Абуева – предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его 3-летний сын.

Об этом в комментарии hromadske сообщил депутат Киевского облсовета Алексей Новиков, который также является потерпевшим по делу о вымогательстве денег этой бандой.

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Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Соболев. В результате стрельбы погиб 3-летний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка, 3 декабря им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до пятнадцати годам лишения свободы или пожизненное заключение.

4 декабря суд арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залогов.

17 декабря правоохранители назвали Юсупа Абуева вероятным организатором покушения. По данным следователей, во время личной встречи в одном из столичных ТРЦ мужчина предложил исполнителю убить депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч долларов США, на что последний согласился.