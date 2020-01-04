Минкультуры отказалось от идеи провести показ мод в костеле Святого Николая
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что показа мод в помещении костела Святого Николая, в центре Киева, не будет.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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«Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины, не будет», - отметил министр.
«Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины, и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля. Устно настоятель уже дал отрицательный ответ», - пояснил Бородянский.
Как сообщали СМИ, в костеле Святого Николая планировалось проведение показа мод украинского дизайнера Алены Серебровой.
Справка. Костел святого Николая был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.
С февраля 1980 года перестроенное под концертный зал помещение костела принадлежит Национальному дому органной и камерной музыки. На сегодняшний день в подвале храма проходят богослужения римско-католической церкви, а в основной части - концерты.