Минкультуры отказалось от идеи провести показ мод в костеле Святого Николая

Как сообщали СМИ, в костеле Святого Николая планировалось проведение показа мод украинского дизайнера Алены Серебровой.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что показа мод в помещении костела Святого Николая, в центре Киева, не будет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины, не будет», - отметил министр.

«Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины, и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля. Устно настоятель уже дал отрицательный ответ», - пояснил Бородянский.

Как сообщали СМИ, в костеле Святого Николая планировалось проведение показа мод украинского дизайнера Алены Серебровой.

Справка. Костел святого Николая был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.

С февраля 1980 года перестроенное под концертный зал помещение костела принадлежит Национальному дому органной и камерной музыки. На сегодняшний день в подвале храма проходят богослужения римско-католической церкви, а в основной части - концерты.