К ПЦУ уже присоединились около 600 приходов Московского патриархата - митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний убежден, что в 2020 году процесс признания ПЦУ продолжится.

К Православной церкви Украины уже присоединились около 600 приходов Московского патриархата.

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Об этом в интервью Радио Свобода сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

«Мы движемся в направлении утверждения ПЦУ. За это время мы окрепли, к нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов», - сказал он и добавил: «И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но нужно время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния».

Митрополит заметил, что в прошлом году Элладская православная церковь и Александрийский патриархат признали ПЦУ.

«И мы увидим, что в следующем (разговор записывался в последние дни декабря, - ред.) году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс», - прогнозирует предстоятель ПЦУ.