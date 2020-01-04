На Киевщине задержали мужчину, который пытался продать запчасти к истребителю Су-25

Сообщается, что запчасти похитили из воинских частей.

В Узине на Киевщине задержан мужчина, который пытался сбыть товары военного назначения, в частности, комплектующие к истребителю Су-25.

Читайте такжеЗакупали вооружение для санкционных стран: СБУ разоблачила международную преступную группировку (фото)Об этом сообщает ТСН со ссылкой на управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

«При попытке сбыта партии товаров военного назначения (комплектующих к истребителю СУ-25) разоблачили жителя города Узин. Во время обысков в арендованном злоумышленником помещении изъято запасные части к военной технике на более чем 1 миллион долларов, похищенных из воинских частей», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как в Россию пытались вывезти украденные агрегаты к истребителям Су-25.