На Киевщине задержали мужчину, который пытался продать запчасти к истребителю Су-25
13:27, 04 января 2020Общество
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Сообщается, что запчасти похитили из воинских частей.
В арендованном злоумышленником помещении нашли запчасти к военной технике на 1 миллион долларов / versiya.info
В Узине на Киевщине задержан мужчина, который пытался сбыть товары военного назначения, в частности, комплектующие к истребителю Су-25.
Читайте такжеЗакупали вооружение для санкционных стран: СБУ разоблачила международную преступную группировку (фото)Об этом сообщает ТСН со ссылкой на управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.
«При попытке сбыта партии товаров военного назначения (комплектующих к истребителю СУ-25) разоблачили жителя города Узин. Во время обысков в арендованном злоумышленником помещении изъято запасные части к военной технике на более чем 1 миллион долларов, похищенных из воинских частей», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, как в Россию пытались вывезти украденные агрегаты к истребителям Су-25.
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