У Рябошапки сообщили о задержании сотрудницы ГПУ за сбыт наркотиков

Задержанная не была переведена в Офис генпрокурора из Генпрокуратуры.

В Офисе генерального прокурора заявляют о задержании одной из сотрудниц Генпрокуратуры, которая, вероятно, сбывала наркотики.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"2 января 2020 года при процессуальном руководстве прокуратуры правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона. Во время обыска по месту ее проживания в пгт Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что противоправную деятельность удалось пресечь благодаря местным жителям, которые сообщили о ней правоохранителям.

"Задержанная должности прокурора никогда не занимала и на время утверждаемой противоправной деятельности в Офис генерального прокурора не была переведена", - отметили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, 2 января в Украине вместо ГПУ официально заработал Офис генерального прокурора.

25 сентября 2019 года вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, которым предусмотрено создание Офиса генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.