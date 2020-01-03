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В Запорожской области в связи с гибелью на пожаре двух маленьких детей объявлен траур

16:58, 03 января 2020
Общество
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Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем / фото: УНИАН

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского головы Токмака.

Днем траура объявлена пятница, 3 января. В связи с этим в городе отменены все развлекательные мероприятия, а на всех государственных учреждениях приспущены государственные флаги.

Как сообщал УНИАН в четверг вечером, 2 января, в одной из квартир Токмака возник пожар, в результате которого пострадали три человека: молодая женщина и двое ее маленьких сыновей. 

По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.

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Теги: #новости Украины#пожар#траурпогода в Запорожье