Большинство освобожденных украинцев мы можем выписать из "Феофании" в течение недели (видео)

Для пациентов уже провели практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований, запланированы некоторые узкоспециализированные исследования.

В больнице "Феофания" по состоянию на 14:00 четверга, 2 января, находятся 60 освобожденных украинцев, которые вернулись домой в результате обмена удерживаемых лиц.

Об этом сообщил заместитель главного врача “Феофании” Андрей Строкань, информирует UATV.

"53 пациента остались в больнице перед Новым годом, по состоянию на 18:00 31 декабря. На данный момент в больнице находятся 60 пациентов. Семь человек вернулись сегодня утром, после того, как отпраздновали Новый год со своими родными и близкими", – сказал он.

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Для пациентов уже провели практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований, запланированы некоторые узкоспециализированные исследования.

"На данный момент мы можем сказать, что 90% пациентов мы готовы отпускать в течение ближайшей недели. Останутся только те, кто нуждается в плановом оперативном лечении", – добавил заместитель главного врача.

В медучреждении останутся те пациенты, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве, подчеркнул Андрей Строкань. Некоторые из них нуждаются в операциях по лечению зубов, другие – паховых грыж, сосудов и тому подобное.

Ранее сообщалось, что клиническая больница “Феофания” приняла 64 освобожденных украинцев. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии или состоянии средней степени тяжести.