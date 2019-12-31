Безопасный Новый год: спасатели напомнили, как правильно обращаться с пиротехникой

Самая безопасная вещь, отмечают в ГСЧС, в неумелых и безответственных руках может стать смертельно опасной.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций призывает украинцев осторожно обращаться с пиротехническими средствами, чтобы отпраздновать Новый год безопасно.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Киеве.

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"Пиротехника по замыслу была создана, чтобы дарить людям удовольствие. Фейерверки, салюты и другие пиротехнические изделия используются у нас издавна, чтобы создать ощущение праздника. А в неумелых и безответственных руках даже самая безопасная вещь может стать смертельно опасной", - отмечают в ГСЧС.

Спасатели призывают покупать пиротехнические изделия в специализированных магазинах, обратить внимание на наличие инструкции по безопасному использованию, национального знака соответствия, целостности упаковки и сроков эксплуатации.

Не следует использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии, во время их запуска не курить. Не рекомендуется носить пиротехнику в карманах, не поджигать ее, держа в руках, а также не запускать фейерверки с балкона или окна.

Бенгальские огни советуют поджигать на расстоянии вытянутой руки, под углом 45 градусов, не наклоняться над ними.

Также спасатели призывают внимательно следить за детьми и не позволять им играть с фейерверками.

Перед утилизацией пиротехники сначала нужно залить ее водой на 2 часа и только после этого выбросить в мусорное ведро.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды назвали минимум три причины, почему стоит ограничить использование фейерверков во время праздников.