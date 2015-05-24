Во Львове сегодня отмечают праздник Героев

Во Львове сегодня рядом мероприятий почтили память героев национально-освободительного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, праздник Героев начался утром возложением цветов к памятнику главному командиру Украинской повстанческой армии, генерал-хорунжему Роману Шухевичу. Отсюда также стартовал массовый забег-эстафета студентов Львовского государственного университета физической культуры, приуроченный к сегодняшнему празднику.

Участники эстафеты студентов, посвященной памяти героев национально-освободительной борьбы, совершили забег через центр города до Лычаковского кладбища, где совместно с представителями властей и общественности, с военным оркестром почтили новейших Героев Украины - павших на Майдане героев Небесной сотни и погибших участников АТО.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о декоммунизацииЗдесь также состоялась многолюдная панихида, после которой участники отправились пешим шествием несколькими колоннами в центр города к памятнику Тарасу Шевченко на проспекте Свободы, где совместно с молодежными и ветеранскими организациями Львовщины исполнили Государственный гимн Украины.

Также сегодня во Львове участники мероприятий возложили цветы к памятным доскам, монументам, посвященным выдающимся деятелям борьбы за независимость Украины, установленным на улицах Степана Бандеры, улицы Коперника во Львове: к мемориальным доскам Евгению Коновальцу, Роману Шухевичу (Роману Чупрынке), Иосифу Слепому, Олексе Гасину, Роману Дашкевичу; к подножию памятника жертвам коммунистических преступлений и к памятнику Маркияну Шашкевичу, к мемориальной доске "Памяти жертв НКВД, гестапо, МГБ 1939 – 1953 годов", установленной на здании бывшей тюрьмы на Лонцкого.