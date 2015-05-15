В Карпатах обнаружили массовое захоронение бойцов УПА и гражданского населения

Как сообщает ТСН.uа речь идет об останках около тридцати человек, и это самое большое захоронение повстанцев, которое до сих пор находили на Западной Украине.

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Как отмечается, учитывая, что эту территорию только начали обследовать, ученые предполагают, что останков людей, расстрелянных чекистами, могут отыскать значительно больше.

Напомним, 9 апреля Верховная Рада приняла Закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке", автором которого является Юрий-Богдан Шухевич.

Согласно закону, борцами за независимость Украины в XX веке признаются лица, которые принимали участие во всех формах политической, вооруженной и иной коллективной и индивидуальной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе, в частности, таких организаций, структур и формирований, как Союз освобождения Украины, Украинские Сечевые стрельцы, УНР, Гетманат, ЗУНР, Карпатская сечь, УПА, ОУН, Сойм Карпатской Украины, Украинский Хельсинский союз и тому подобное.

Законом предусмотрено, что государство может предоставлять социальные гарантии, льготы или другие выплаты борцам за независимость Украины в ХХ веке и членам их семей.