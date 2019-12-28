Активисты заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО (фото)

Участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков.

Группа активистов блокировала выезд автозаков с Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане ексберкутівців.

Участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков, передает "Громадське".

Активисты забаррикадировали выезды из Лукьяновского СИЗО pic.twitter.com/rojPrtsBqH — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

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Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.

В свою очередь, спецназовцы собрались возле нескольких выездов из СИЗО.

Вместе с тем, 5 канал сообщает, что активисты не пропустили автозак, который хотел заехать на территорию СИЗО. Полицейские машины после этого заблокировали подъезд.

Лукьяновское СИЗО с ексберкутівцями блокируют активисты pic.twitter.com/KWAM6h7ZLr — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Как сообщал УНИАН, экс- "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, отпустили из-под стражи.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

23 декабря «Громадське» со ссылкой на два источника сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле людей 20 февраля 2014 года.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пять экс-«беркутовцев» были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене экс- «беркутовцев».

Сегодня, 27 декабря, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцам», троим из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом.

Во время судебного заседания генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу.

По данным российских СМИ, обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» планируется 29 декабря.