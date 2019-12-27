Телеканал для оккупированных территорий запустят уже в феврале: Минкульт раскрыл детали

Телеканал для ВОТ предполагают создать на базе UA|TV.

Министерство культуры, молодежи и спорта сообщило о планах запустить в следующем году телеканал для зрителей временно оккупированных территорий.

Об этом сообщается на официальном сайте Минкульта.

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«На базе телеканала UA|TV в феврале 2020 года будет создан телеканал для временно оккупированных территорий», – отметил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

«Государственный канал для ВОТ, который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием», – добавил Максимчук.

По его словам, цель создания такого телеканала - сделать так, чтобы проинформировать граждан на временно оккупированных территориях о том, что на самом деле происходит в Украине.

«Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий», - сообщил Максимчук.