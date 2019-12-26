Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов жителям зоны ООС и переселенцам

Оформление документов осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» (относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» № 371-ІХ).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Этот документ регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, которые проживают в зоне проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или переселились из такой зоны во время проведения АТО и/или осуществления указанных мероприятий, поскольку сегодня эти вопросы не урегулированы законодательно», - говорится в сообщении.

Согласно закону, гражданам, которые проживают в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющие свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Отмечается, что оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, которые проживают или проживали в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Верховная Рада внесла изменения в законодательство относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, для жителей зоны АТО/ООС.