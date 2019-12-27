Осужденного за госизмену 85-летнего харьковчанина готовят к обмену - адвокат

Просить Зеленского о помиловании он отказывается.

Осужденного на 12 лет за государственную измену харьковчанина Мехти Логунова вывезли из СИЗО и доставили в Бахмут для участия в обмене.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Тихоненков, передают "Ґрати".

Логунов, по словам адвоката, отказывается обращаться к президенту за прошением о помиловании, но вынужден согласиться на обмен из-за своего возраста.

"Мехти Логунов категорически отказывается просить президента о помиловании, поскольку он не воспринимает эту власть", - пояснил Тихоненков. И добавил, что, по его информации, сейчас тот находится в Бахмуте.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года сотрудники контрразведки СБУ совместно с Управлением спецслужбы в Харьковской области приостановили на территории региона деятельность агентурной сети российской военной разведки, которую возглавлял 85-летний Мехти Логунов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), оперативники спецслужбы установили, что житель Харьковщины по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из 18 человек. В ее состав входила агентурно-боевая группа и информаторы. Куратор группы находился в российском Белгороде. Сотрудники спецслужбы зафиксировали неоднократные визиты главаря группы на Россию для получения заданий.

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Во время обысков у злоумышленника нашли компьютерную технику и мобильные телефоны, 14 носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа, адреса электронных ящиков с паролями и пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ. У других участников агентурной сети обнаружили оружие и боеприпасы.

Правоохранители задержали организатора сети после получения тайных данных относительно военных разработок в рамках государственного оборонного заказа.

В 2018 году суд приговорил на тот момент 84-летнего пенсионера к 12 годам тюремного заключения.