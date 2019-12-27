Стало известно состоянии здоровья двух украинцев, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане
В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины сообщили о состоянии здоровья двоих украинцев, пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане.
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Как сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пострадавших граждан посетил представитель посольства Украины в Казахстане.
«Люди в сознании. Находятся в шоковом состоянии. Имеют компрессионные переломы позвонков без нарушения проводимости головного мозга. Состояние стабильное", - сказал Погорельцев.
Он отметил, что родственники в Казахстане посетили пострадавших в больнице. Также родным в Украине сообщено о пострадавших.
Как сообщал УНИАН, падение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air произошло сегодня, 27 декабря, в районе с. Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.
По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек, пострадали 66.
Согласно данным авиаслужбы, самолет потерял высоту во время взлета, пробил бетонное ограждение, а затем влетел в двухэтажное здание.