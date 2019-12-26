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В МИД рассказали, скольких украинцев не пустили в Гонконг на фоне массовых протестов

15:02, 26 декабря 2019
Общество
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МИД Украины / REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

При этом в МИД уточнили, что в Гонконг не пускают не только украинцев, но и граждан других стран.

"По состоянию на 19 декабря этого года зафиксировано восемь отказов. Как свидетельствует анализ, жесткий пограничный контроль наблюдается накануне выходных и в выходные дни. Контакты с Отделом Департамента по вопросам миграции в международном аэропорту Гонконга показали, что отказы касаются граждан многих стран, а не только Украины", - отметили в МИД.

По данным МИД, посольство Украины в Китайской народной республике просит украинцев сообщать о всех случаях отказов во въезде в Гонконг им, их родственникам и знакомым. Миграционные органы Гонконга, говорится в письме МИД, официально не сообщают о том, скольких граждан Украины не впустили на территорию и по каким причинам.

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"Для выяснения причин резкого увеличения отказов в посещении города и осуществления работы с местной стороной, направленной на обеспечение выполнения положений Соглашения о взаимном безвизовом режиме, с целью оказания помощи нашим гражданам на месте, в Гонконг командирован консульский сотрудник, который проводит встречи во всех ответственных за въезд и пребывание иностранцев органах Гонконга (правительство, департамент по вопросам миграции, служба безопасности, полиция, аэропортовые службы и тому подобное)", - сообщают в министерстве.

Посольство Китайской народной республики не ответило на запрос "Радио Свобода" относительно информации о запрете украинцам на въезд в отдельный административный регион Гонконг.

Ранее сообщалось, что в начале декабря нескольких украинцев задержали по прилету в Гонконг и не выпускали из аэропорта, вероятно, готовясь депортировать.

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Теги: #новости Украины#МИД Украины#Гонконг