В МИД рассказали, скольких украинцев не пустили в Гонконг на фоне массовых протестов

Для выяснения причин резкого увеличения отказов в посещении Гонконга туда направлен консульский сотрудник.

По состоянию на 19 декабря власти Китая отказала восьмерым гражданам Украины во въезде на территорию Гонконга.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

При этом в МИД уточнили, что в Гонконг не пускают не только украинцев, но и граждан других стран.

"По состоянию на 19 декабря этого года зафиксировано восемь отказов. Как свидетельствует анализ, жесткий пограничный контроль наблюдается накануне выходных и в выходные дни. Контакты с Отделом Департамента по вопросам миграции в международном аэропорту Гонконга показали, что отказы касаются граждан многих стран, а не только Украины", - отметили в МИД.

По данным МИД, посольство Украины в Китайской народной республике просит украинцев сообщать о всех случаях отказов во въезде в Гонконг им, их родственникам и знакомым. Миграционные органы Гонконга, говорится в письме МИД, официально не сообщают о том, скольких граждан Украины не впустили на территорию и по каким причинам.

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"Для выяснения причин резкого увеличения отказов в посещении города и осуществления работы с местной стороной, направленной на обеспечение выполнения положений Соглашения о взаимном безвизовом режиме, с целью оказания помощи нашим гражданам на месте, в Гонконг командирован консульский сотрудник, который проводит встречи во всех ответственных за въезд и пребывание иностранцев органах Гонконга (правительство, департамент по вопросам миграции, служба безопасности, полиция, аэропортовые службы и тому подобное)", - сообщают в министерстве.

Посольство Китайской народной республики не ответило на запрос "Радио Свобода" относительно информации о запрете украинцам на въезд в отдельный административный регион Гонконг.

Ранее сообщалось, что в начале декабря нескольких украинцев задержали по прилету в Гонконг и не выпускали из аэропорта, вероятно, готовясь депортировать.