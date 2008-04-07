Новомодный преступный "бизнес" в Украине: похищать дорогие иномарки, чтобы вернуть владельцу за выкуп.

В прошлом году в Украине похитили свыше 6 тыс. машин. Найдено и возвращено владельцам - более 4 тысячи автомобилей.

Любимые марки похитителей: "Фольксваген", "Шкода", "Мерседес", "Шевроле", "Ауди", "Лексус", БМВ, "Тойота". Пик похищений приходится на вечер: с десяти до двенадцати часов, и на утро: с четырех до шести. Чем быстрее владелец похищенной машины обратится к правоохранителям, тем больше шансов найти пропажу.

В прошлом году количество похищений автомобилей в Украине сократилось на 4%.

ICTV